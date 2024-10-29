Заблудившегося в Приморье в лесу пенсионера искали почти сутки

МВД: в Приморье нашли пенсионера, который заблудился и провел в лесу сутки

Заблудившегося в лесу пенсионера разыскали полицейские в Приморском крае. Пожилой мужчина провел в лесу почти сутки, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

О пропаже 67-летнего жителя Горных Ключей сообщила его супруга — мужчина поехал в лес на мопеде за шиповником утром, а вечером позвонил и сказал, что заблудился. Он надеялся, что сможет выбраться из леса сам, но когда к утру он не явился домой, жена позвонила в полицию.

Правоохранители вычислили потерявшегося мужчину по сигналу сотового телефона, до него было не менее 10 километров.

«На момент поступления информации в дежурную часть телефон пропавшего находился вне зоны действия сети, а пенсионер был в лесу уже длительное время. Ситуация усугублялась ненастной погодой: поднялся ветер и начался сильный дождь», — сообщили в ведомстве.

Лесной массив стал труднопроходимым для транспортных средств, проселочная дорога размокла. Полицейским удалось найти мужчину ближе к 14:00, он замерз, промок, но серьезно не пострадал.

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