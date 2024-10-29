Дрейфовавший в Охотском море турист выписался из больницы

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море турист Михаил Пичугин выписывается из больницы, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Магаданской области. Там уточнили, что мужчина отправится в аэропорт, откуда вылетит домой, в Бурятию.

Путешественник отправится в Улан-Удэ. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, угрозы жизни нет.

«Сегодня роль Магаданской областной больницы в жизни Михаила завершается. <…> В эти минуты Михаил готовится выезжать в аэропорт. Вопрос отправки Михаила домой Магаданская область отрабатывала вместе с Бурятией», — уточнил глава Минздрава Магаданской области Александр Витько.

Вместе с братом и племянником Михаил Пичугин отправился в море еще в начале августа. Вскоре они перестали выходить на связь — мужчин долго искали, но найти не могли. Спустя 67 дней лодка все же нашлась — Михаил был сильно обезвожен, но жив, а вот его родные погибли.