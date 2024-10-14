За сокрытие автомобильных номеров с помощью спецустройств будут лишать прав

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому водителей, прячущих автомобильные номера с помощью спецустройств, будут лишать прав на срок до 1,5 года. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Такие устройства будут изымать у владельцев и уничтожать.

В начале октября в Госдуму внесли проект, по которому водителей без полиса ОСАГО будут штрафовать на пять тысяч рублей.

В августе депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разработать единую государственную платформу по продаже автомобильных номеров. По его словам, сейчас продавцы устанавливают на них цену, которую захотят сами, и при этом не платят налогов. Таким образом государство недосчитывается сотен миллионов рублей, подчеркнул парламентарий.