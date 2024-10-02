Штраф за вождение без ОСАГО увеличат до 5 тысяч рублей

В ГД внесли проект об увеличении штрафа за вождение без ОСАГО до 5 тыс. рублей

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в несколько раз. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ опубликовали в думской электронной базе .

Сейчас законодательство предусматривает штраф за отсутствие ОСАГО в размере 800 рублей. Сумма не изменится, даже если водителя поймают на подобном правонарушении несколько раз.

По мнению инициаторов изменений, существующее наказание не мотивирует нарушителей приобрести полис. В итоге штрафы предложили увеличить до трех-пяти тысяч рублей за повторное вождение без ОСАГО.

Ранее ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафа до 10 тысяч рублей за отказ автомобилиста остановиться. За повторное такое нарушение предложили лишать водительских прав.