«С учетом налога в бюджет». Рынок автомобильных номеров в России призвали обелить
Депутат Колунов призвал создать единую госплатформу по продаже автономеров
Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов заявил, что попросит главу МВД Владимира Колокольцева проработать идею единой государственной платформы по продаже автомобильных номеров. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.
По его словам, эту сферу государство никак не регулирует и продавцы могут устанавливать такую стоимость номеров, какую сами захотят. Он добавил, что ценник иногда доходит до десятков миллионов рублей.
«Такие продавцы не платят ни копейки налогов в бюджет государства. Получается феномен — продают государственное, а государство не получает ничего, хотя потенциально может получать сотни миллионов. Абсолютно правильным будет создание единой государственной платформы, где будут продаваться номера с учетом налога в бюджет, и создание единого ценообразования, которое будет меняться лишь от процента инфляции», — подчеркнул депутат.
Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов раскритиковал идею депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника лишать водительских прав, если на номерах нет российского флага.