«С учетом налога в бюджет». Рынок автомобильных номеров в России призвали обелить

Депутат Колунов призвал создать единую госплатформу по продаже автономеров

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Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов заявил, что попросит главу МВД Владимира Колокольцева проработать идею единой государственной платформы по продаже автомобильных номеров. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

По его словам, эту сферу государство никак не регулирует и продавцы могут устанавливать такую стоимость номеров, какую сами захотят. Он добавил, что ценник иногда доходит до десятков миллионов рублей.

«Такие продавцы не платят ни копейки налогов в бюджет государства. Получается феномен — продают государственное, а государство не получает ничего, хотя потенциально может получать сотни миллионов. Абсолютно правильным будет создание единой государственной платформы, где будут продаваться номера с учетом налога в бюджет, и создание единого ценообразования, которое будет меняться лишь от процента инфляции», — подчеркнул депутат.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов раскритиковал идею депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника лишать водительских прав, если на номерах нет российского флага.

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