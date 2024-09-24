В Госдуме объяснили, на что распространится запрет на пропаганду чайлдфри

Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете пропаганде бездетности распространят на интернет, фильмы, рекламу и средства массовой информации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что законопроект предусматривает создание препятствий для свободного распространения информации, популяризирующей бездетность и осознанный отказ от рождения детей.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что наказание за нарушение закона станет административным и штрафы составят от 400 тысяч рублей для обычных людей и до пяти миллионов рублей для коммерческих структур.

Законопроект о штрафах за пропаганду бездетности среди россиян поддержали в правительстве, но внесли свои коррективы. В частности, чиновники попросили депутатов прописать в законе расширенное понятие «отказ от деторождения» ко второму чтению.