Песков ответил на предложение Матвиенко по запрету чайлдфри

Песков: у Кремля нет определенной позиции по запрету идеологии чайлдфри

В России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете идеологии чайлдфри на законодательном уровне. Песков отметил, что у Кремля пока нет четкой позиции по этому вопросу. Он назвал демографическую проблему вызовом для страны и отметил необходимость работать над повышением рождаемости в России.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать», — добавил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что винить одних женщин в снижении рождаемости некорректно. Решение о пополнении семьи принимают двое, напомнила она.