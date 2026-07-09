За последние 15 лет в России стали есть меньше хлеба

Голикова: за последние 15 лет в РФ стали есть меньше хлеба, предпочитая белок

За последние 15 лет россияне стали меньше есть хлеб и больше потреблять белковой пищи. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», ее процитировал ТАСС .

«За последние 15 лет мы можем сказать, что наши граждане стали меньше употреблять хлеба, стали больше употреблять белка, овощей, фруктов», — сказала она.

Голикова назвала эту тенденцию положительной, но отметила, что делать окончательные выводы еще рано.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в заведениях общественного питания на фоне инфляции пытаются сохранить цены на прежнем уровне, поэтому в блюдах стало меньше белка и больше углеводов. В итоге многие россияне стали сами готовить себе еду. Это помогает сохранить здоровье и сэкономить бюджет.