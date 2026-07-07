Экономист Колташов раскрыл, почему в общепите увеличили количество углеводов

В заведениях быстрого питания в блюдах стало меньше белка, но больше углеводов. По этой причине некоторые россияне стали готовить себе сами и брать контейнеры с едой на работу, рассказал 360.ru экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Он отметил, что на фоне инфляции кафе и столовые стремятся сохранить цены за счет качества.

«То есть для покупателя та же самая порция, но в реальности получилось так, что мяса там стало меньше, а хлеба или картофеля — больше», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что многие предпочитают сами себе готовить, чтобы сохранить здоровье и заодно сэкономить.

Снизить траты также может помочь пересмотр своих расходов. Экономист посоветовал не переплачивать за навязанные рекламой бренды, особенно если это касается одежды и аксессуаров, а также электроники. Подробнее читайте на 360.ru.