Жителя Сочи, который насмерть забил падчерицу, приговорили к 18 годам тюрьмы

Житель Сочи был признан виновным в издевательствах над несовершеннолетней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии, а также в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти ребенка. Об этом написала «Кубань 24» .

Следствием установлено, что 26-летний мужчина проживал вместе с женщиной и ее семилетней дочерью в арендуемой квартире на улице Тимирязева. В период с марта по май 2023 года он систематически применял насилие к ребенку, используя малейшие поводы для наказаний. В своих действиях он руководствовался неприязнью к девочке.

В конце мая мужчина избил девочку ремнем более 25 раз, нанося удары по всему телу. Несмотря на ухудшение состояния ребенка, ни мать, ни отчим не обратились за медицинской помощью. Лишь ночью 2 июня мать вызвала скорую помощь, но спасти девочку не удалось — она умерла в карете скорой помощи.

Обвиняемый был арестован на время следствия по ходатайству следователя. Коллегия присяжных признала его виновным и не достойным снисхождения. Суд, основываясь на вердикте присяжных, приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.