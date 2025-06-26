Wildberries перестал продавать книги Алекса Лесли после секс-скандала

«Карточки указанных товаров уже скрыты с витрины маркетплейса», — отметила организация.

Скандал вокруг Лесли разгорелся после того, как по его советам возникла волна домогательств к женщинам в центре Москвы. «Гуру соблазнения» подстрекал своих учеников знакомиться с женщинами, а при отказе хватать их за ягодицы. Следственный комитет возбудил против скандального блогера и инфоцыгана уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию.

По мнению юристов, за следование противоправным советам Лесли можно получить до шести лет лишения свободы. Девушки, подвергшиеся домогательствам, уже написали заявление в полицию.