Стало известно, какой тюремный срок может грозить последователям пикап-тренера Алекса Лесли

До шести лет лишения свободы может грозить за выполнение заданий пикап-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Об этом сообщает РЕН ТВ .

Юристы ссылаются на статью 132 УК России о действиях сексуального характера. По ней могут быть осуждены участники «телесного тренинга». Москвички, ставшие жертвами домогательств, уже написали заявление в полицию.

Адвокат Саид Ярахмедов уточнил 360.ru, что любые, даже самые безобидные «приставания» к девушкам грозят административным наказанием по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает штраф или арест на 15 суток.

Накануне «гуру соблазнения» Алекс Лесли запустил в центре Москвы волну домогательств и призвал своих последователей продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек.