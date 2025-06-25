Против блогера Алекса Лесли возбудили дело о склонении к изнасилованию

СК: дело о склонении к изнасилованию завели на блогера Алекса Лесли

Против блогера Алекс Лесли (Александра Кириллова) возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Об этом сообщила пресс-служба По версии Следственного комитета России.

По данным следствия, Лесли подстрекал своих последователей к совершению действий сексуального характера в отношении женщин. Домогательства снимали на видео.

Инициатива проверить инфоцыгана исходила от депутата Ксении Горячевой, которая указала на его призывы знакомиться с незнакомыми девушками и домогаться их.

История получила широкую огласку после жалоб москвичек.

Алекс Лесли имеет скандальную репутацию. Несколько лет назад он попал в тюрьму в Таиланде по обвинению в организации проституции. Вместе с ним арестовали и Настю Рыбку.