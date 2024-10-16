Wildberries опровергла данные об остановке строительства комплекса в Шушарах

Информация «ВБ Девелопмент» об остановке строительства логистического комплекса маркетплейса Wildberries в Шушарах является недостоверной. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Здание достроят, внутри уже ведутся отделочные работы.

«Строительство „коробки“ объекта завершено по плану, сейчас идет внутренняя отделка и монтаж коммуникаций», — отметили в пресс-службе.

Ранее основательница компании Wildberries Татьяна Ким обвинила своего бывшего мужа Владислава Бакальчука в новой провокации. По ее словам, бизнесмен собирается незаконно приехать на недостроенный склад компании в Шушарах. Она призвала журналистов не посещать не введенный в эксплуатацию объект.

В прессе также появилась информация о том, что компания Бакальчука «ВБ девелопмент» задолжала порядка 12 миллиардов рублей исполнителям строительных работ, и восстановление склада в Шушарах приостановили.