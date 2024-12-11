Wildberries начнет продавать спиртные напитки с самовывозом из магазина партнера

Wildberries и Russ в тестовом режиме запустят систему, при которой пользователи смогут забронировать алкоголь через торговую площадку и забрать его в магазине в обозначенное время. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ запускает в тестовом режиме модель продаж Click&Collect — услугу самовывоза из торговых точек. Пользователи смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера в удобное время», — подчеркнули в пресс-службе.

Первым к проекту присоединился «ВинЛаб». Торговые точки ритейлера будут поэтапно подключать к тестированию. Пока услугой могут воспользоваться только жители определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга.

Функция самовывоза уже есть в приложении Wildberries на iOS и Android. Перед активацией нужно обновить программу.

В рамках партнерства с «ВинЛаб» в маркетплейсе открыли категорию с алкогольными напитками. Для нее подготовили новые меры предосторожности. Например, чтобы посмотреть товары на цифровой витрине, клиенту необходимо подтвердить, что он старше 18 лет. Также паспорт придется показать и в самом магазине.

Ранее стало известно, что Wildberries начнет строить общежития для сотрудников возле своих складов. Такие меры примут для оптимизации их расходов на съем жилья.