WB начнет строить общежития для сотрудников возле своих складов

Объединенная компания Wildberries и Russ начала модернизацию объектов — на части логоцентров уже улучшили раздевалки. Среди новых планов в том числе строительство общежитий для сотрудников складов, чтобы оптимизировать их расходы на съем жилья.

Помимо этого, компания пересмотрела процесс адаптации новичков и условий сотрудничества всех исполнителей на объектах компании.

В частности, для них пересмотрели категории, за которые может наступить ответственность — в течение первого месяца с начала сотрудничества за них не будут поступать отрицательные начисления, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, для всех исполнителей скоро внедрят принципиально новый подход к формированию начислений за объем оказанных услуг на объектах. Это позволит повысить общий размер вознаграждений каждого работника.

Также для всех исполнителей сейчас действует повышенная стоимость заданий на фоне подготовки к высокому сезону во время распродаж и праздников.

«Поэтому объем доступных заданий увеличился. Это лучшее время для того, чтобы выбирать подходящие задания из множества доступных, а также получать большие вознаграждения за качественно выполненные задания», — добавили в пресс-службе.

Отдельное внимание представители объединенной компании обратили на стартовавшую модернизацию своих логистических объектов. Там уже улучшили раздевалки, навигацию и питание.

«Среди новых планов компании, в том числе, строительство общежитий для занятых. <…> В проработке спрос на них среди крупнейших логистических объектов, по результатам которого будут выбраны приоритетные зоны [для их возведения]», — заключили в Wildberries&Russ.