WhatsApp может попробовать договориться с РКН и остаться в России

Депутат Горелкин: WhatsApp может пойти на диалог с РКН, чтобы остаться в России

WhatsApp может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы остаться на российском рынке. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta*. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов», — отметил Горелкин.

Депутат заявил, что не верит в скорую блокировку мессенджера. Он считает, что WhatsApp пойдет на диалог с РКН, чтобы остаться на рынке России.

Ранее россиян предупредили, что WhatsApp могут заблокировать. Мессенджер 20 декабря включили в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В список также попали сервисы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.