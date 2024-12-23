Россиян предупредили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp
Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в России в 2025 году
Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России в 2025 году, если его владельцы не будут соблюдать законы. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», — подчеркнул он.
Сенатор добавил, что решение о блокировке будет зависеть от позиции создателей мессенджера по вопросу хранения информации. Также важную роль сыграет решение руководства WhatsApp в отношении предоставления по просьбе ФСБ переписок и данных о пользователях.
По мнению Шейкина, для пользователей ничего не изменится, если владельцы мессенджера выполнят требования Роскомнадзора.
Ранее WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации. В список также попали платформы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.