Россиян предупредили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp

Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в России в 2025 году

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России в 2025 году, если его владельцы не будут соблюдать законы. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что решение о блокировке будет зависеть от позиции создателей мессенджера по вопросу хранения информации. Также важную роль сыграет решение руководства WhatsApp в отношении предоставления по просьбе ФСБ переписок и данных о пользователях.

По мнению Шейкина, для пользователей ничего не изменится, если владельцы мессенджера выполнят требования Роскомнадзора.

Ранее WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации. В список также попали платформы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.