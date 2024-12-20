WhatsApp внесли в реестр Роскомнадзора

Мессенджер WhatsApp включили в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщили на сайте Роскомнадзора.

По данным регулятора, мессенджер внесли в реестр 19 декабря. Помимо WhatsApp, в список попали сервисы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.

В комментарии для РИА «Новости» в РКН уточнили, что WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. Сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ в России.

Ранее РКН решил приостановить работу Viber. Такие меры служба приняла из-за нарушения создателями платформы закона, касающегося организаторов распространения информации.

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что в будущем WhatsApp в России могут заблокировать.