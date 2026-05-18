Депутат Немкин предупредил о мошеннических схемах при оформлении ОСАГО

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил в беседе с RT , что злоумышленники активно создают поддельные сайты страховых компаний. Они предлагают оформить электронный полис ОСАГО по «выгодной цене».

По словам парламентария, такие фишинговые ресурсы выглядят как настоящие: пользователи видят знакомые логотипы и привычный интерфейс. Однако главная цель злоумышленников — не только похитить деньги с банковской карты, но и собрать персональные данные.

Как пояснил Немкин, мошенники могут получить доступ к информации о человеке, его автомобиле, водительском удостоверении, контактах и банковской карте. Эти данные они используют для хищения средств, телефонного мошенничества или оформления фиктивных услуг.