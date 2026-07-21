Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Автомобилисты могут не возить с собой бумажный полис ОСАГО, если у них есть электронный документ. Такое решение принял Верховный суд России, сообщил ТАСС .

Согласно материалам дела, житель Свердловской области Михаил Лопатин осенью 2024 года ехал по дороге Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск на «Ладе». Инспектор ГИБДД остановил автомобилиста, чтобы проверить документы. Водитель оформил полис ОСАГО, но при себе бумажной версии не было. Мужчину оштрафовали на 500 рублей по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности».

Автомобилист обжаловал решение и дошел до суда.

«Высшая инстанция установила, что на момент остановки Лопатина у него был страховой полис, срок действия которого не истек. Это подтверждается данными страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения», — прокомментировали в решении ВС.

Постановление в отношении водителя отменили.

Недавно автоюрист Алексей Смирно также подтвердил, что полис ОСАГО можно предъявлять в электронном виде. Электронный документ можно показать инспектору ГИБДД на экране смартфона. Кроме того, можно предложить сотруднику проверить наличие страховки через базу данных.