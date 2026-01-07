Великобритания помогла США в захвате танкера «Маринера»

Великобритания по запросу правительства США помогла захватить российский танкер «Маринера». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Королевства.

«Великобритания задействовала разведывательные самолеты для отслеживания танкера „Маринера“ и предоставила ВВС США свои авиабазы, заявили в военном ведомстве страны», — написал ТАСС.

Москва внимательно следит за новостями о высадке американских военных на судно «Маринера», которое шло под российским флагом, сообщили ТАСС в МИД России. Москва потребовала от Соединенных Штатов обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера».

Как сообщалось, сегодня около 15:00 по московскому времени в открытом море на судно «Маринера» высадились Военно-морские силы США. После этого связь с судном была потеряна.

Ранее в МИД заявили, что с тревогой следят за ситуацией с танкером «Маринера». Судно вызвало чрезмерное внимание со стороны военных США и НАТО.