«Вы что творите?» Генерал Шаманов раскритиковал переименование городов в Чечне

Планы по переименованию казачьих станиц в Чечне возмутили депутата Госдумы генерала Владимира Шаманова. Обсуждение инициативы проходило на пленарном заседании, трансляцию которого вели на сайте нижней палаты парламента.

Шаманов, реагируя на решение депутатов переименовать в Чечне три города, которые были казачьими станицами, заявил, что эти населенные пункты имеют свои исторические названия.

«Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — возмутился он.

Госдума приняла в первом чтении проект о переименовании города Наурская в город Невре, города Серноводское в город Серноводск и города Шелковская в город Терек. Инициативу ранее предложил рассмотреть парламент Чечни.

Переименование обосновали тем, что у всех трех населенных пунктов, которые имеют статусы городов, текущие названия не сочетаются со словом «город».