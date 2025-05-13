Правительство поддержало переименование трех городов в Чечне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 12 мая одобрила переименование трех чеченских городов. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Законопроект о переименовании подготовил парламент республики. Депутаты предлагают изменить названия городов Наурская, Шелковское и Серноводское. Их планируют переименовать в Нерве (с чеченского — «север»), Терек и Серноводск соответственно.

В правительстве согласовали изменения, но работы по переименованию будут проводиться за счет бюджета республики.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение о переименования Волгограда в Сталинград должны принять сами горожане. Он отметил, что идея изменения названия имеет логичное основание, и даже на Западе есть улицы, названные в честь Сталинграда.

Вопрос о переименовании можно рассмотреть, если его поддержит большинство жителей. По мнению Путина, слово Сталинград прежде всего ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне.