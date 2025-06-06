Чеченский парламент предложил переименовать три города в России

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города в регионе

Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий переименовать три города регионе. Документ доступен в парламентской электронной базе .

Депутаты предложили переименовать город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре, город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск и город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек.

Согласно законодательству, переименование географического объекта допускается лишь в случае, если нынешнее написание наименования на государственном языке в России или на других языках народов России не соответствует правилам орфографии других языков российских народов или русской орфографии.

В сопроводительных документах депутаты отметили, что после преобразования села Серноводское в город Серноводское наименование «Серноводское» не отражает географическую особенность географического объекта и не сочетается с типом населенного пункта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной поддержке президента Владимира Путина по всем вопросам.