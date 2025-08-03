Ввести выходной день для родителей школьников 1 сентября предложили в Госдуме

Для родителей школьников 1 сентября должно стать официальным выходным. Эту норму нужно закрепить в Трудовом кодексе, сообщил 360.ru депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Чтобы родители могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе. Сейчас некоторые работодатели идут навстречу сотрудникам и дают отгулы», — сказал он.

Также Миронов считает, что майские праздники можно было бы продлить за счет новогодних каникул. По его мнению, длинные выходные в мае будут более уместны для россиян, чем зимой.

Именно в мае начинаются дачный сезон и отпуска. И эти три-четыре рабочих дня, которые разбивают праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул, объяснил политик.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатные обеды в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Депутат Сергей Миронов направил инициативу в Минпросвещения.