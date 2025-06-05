В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников при проведении ОГЭ и ЕГЭ

Пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ могут обязать предоставлять бесплатное питание сдающим экзамены ученикам и педагогам-организаторам. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Инициативу направили в Минпросвещения. По словам Миронова, зачастую ЕГЭ и ОГЭ проходят с элементами «тюремного» режима. Проводят досмотры и обыски, а детям разрешают приносить с собой только бутылку воды, шоколад и лекарства.

При этом за шесть-восемь часов, которые могут уходить на сдачу экзаменов, школьники сталкиваются не только со стрессом, но и с голодом и обезвоживанием.

«Раз уж у нас такие жесткие условия на экзаменах и с собой ничего нельзя, тогда на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием», — сказал политик.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, нынешние условия ЕГЭ и ОГЭ нередко приводят к ухудшению самочувствия, а это напрямую влияет на результаты экзамена.

«Если в школе есть столовая, то организовать обед нужно до начала экзамена», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили отменить ОГЭ для девятых классов.