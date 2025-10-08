Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,4 километра

В среду, 8 октября, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,4 километра. Об этом в Telegram-канале сообщила группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По информации вулканологов, шлейф пепла протянулся в восточно-северо-восточном направлении от вулкана на 25 километров. Для авиации установили оранжевый цветовой код опасности.

«Активность вулкана опасна для авиаперевозок», — отметили специалисты.

Шивелуч находится примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 50 километрах от поселка Ключи.

В прошлый раз вулкан мощно изверг пепел еще 19 сентября. Тогда высота выброса составила порядка 4,5 километра. За активностью вулкана продолжают внимательно наблюдать.

В августе на Камчатке впервые за 600 лет зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова.