Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил мощную волну пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел в высоту 4,5 километра

На Камчатке случился мощный пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале .

По данным специалиста, выброс пепла в высоту 4,5 километра над уровнем моря зафиксировали в 14:40 по местному времени (05:40 по московскому). Шлейф вулканического пепла протянулся на 20 километров в северном направлении от места.

Для Шивелуча установили оранжевый код авиационной опасности. В группе реагирования отметили, что активность вулкана опасна для полетов самолетов.

Шивелуч находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. За активностью вулкана продолжают наблюдать.

Похожая ситуация случилась неделю назад. Шивелуч выбросил пепел на высоту пять километров.