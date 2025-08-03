Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке случилось впервые за 600 лет

На Камчатке зафиксировали первое извержение вулкана Крашенинникова за 600 лет, ожидается увеличение конуса внутри северного кратера. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина.

«Это историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет», — заявила она.

Гирина уточнила, что наблюдается формирование лавового купола и трещина на склоне, явления сопровождаются парогазовой активностью.

Над северным кратером вулкана в то же время стоит мощная пепловая колонна. Специалист предположила, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением.

Пресс-служба главка МЧС по Камчатке уточнила, что выброс пепла произошел на высоту до 6000 метров, высота вулкана — 1856 метров. Шлейф распространился в сторону Тихого океана. Выпадения пепла в населенных пунктах в настоящее время не зарегистрировали.

Днем ранее на Камчатке зафиксировали 146 афтершоков.