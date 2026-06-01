ВЦИОМ зафиксировал рекордно низкую безработицу в России

ВЦИОМ: безработица в России осталась на минимуме почти за 35 лет

Безработица в России почти достигла минимальной отметки за последние 35 лет. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на данные за март.

Согласно опросу, 76% россиян не знают никого, кто потерял работу за последний месяц. Чаще всего о таких случаях сообщают люди с плохим материальным положением и жители крупных городов. Индекс центра — минус 45 пунктов.

По сравнению с Европой у России один из самых низких показателей безработицы. В США он составляет 4,3%, в Китае — 5,2%.

Ранее президент Владимир Путин также заявил, что уровень безработицы в стране остается на минимальном уровне и не превышает 2,2%. По его словам, в марте российская экономика демонстрировала положительную динамику: промышленное производство, обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля выросли на несколько процентов.