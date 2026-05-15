Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России

Путин: безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране остается на минимальном уровне, не превышая 2,2%. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам .

«Безработица остается на минимальном уровне — 2,2%», — подчеркнул он.

Путин отметил, что российская экономика в марте продемонстрировала позитивные показатели. Так, промышленное производство выросло на 2,3%, а обрабатывающая промышленность — на 3%.

Президент также указал на рост потребительской активности. Оптовая торговля в марте увеличилась на 8%, а розничная — на 6,2%.

Глава государства поручил правительству сохранить положительную динамику, чтобы экономический рост становился более устойчивым и охватывал все больше отраслей и секторов экономики.