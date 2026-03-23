ВЦИОМ: 52% россиян верят, что ИИ будет предвосхищать потребности человека

Искусственный интеллект в будущем начнет предвосхищать потребности людей и подстраивать рекламу под их поведение и интересы. В такое развитие нейросетей поверили 52% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ .

Около 58% респондентов считают, что рекламы в будущем станет гораздо больше, из-за чего появится информационная перегруженность.

По мнению 50% россиян, в будущем станет сложнее отличить, где реклама, а где — нет, еще 49% уверены, что доверие алгоритмам ИИ приведет к тому, что реклама начнет больше определять выбор покупателя, а сами люди станут выбирать товары менее осознанно.

Также 88% опрошенных назвали идеальную рекламу ненавязчивой и не мешающей потреблять контент. Еще для 72% россиян важно, чтобы реклама была креативной и нешаблонной.

Интернет-опрос на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-онлайн» прошел 26–27 февраля, в нем приняли участие 2028 жителей России старше 18 лет. С вероятностью 95% погрешность результатов не превышает 2,2%.

Ранее менее 10% россиян согласились на широкое применение ИИ без уведомления.