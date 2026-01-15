Второй пакет мер против кибермошенников вступит в силу в России с сентября

С сентября в России должен вступить в силу второй пакет мер против кибермошенников. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина, его слова привело РИА «Новости» .

В конце 2025 года в Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение защищенности населения от аферистов, использующих цифровые технологии.

«В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября», — сказал премьер-министр.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что в 2026 году злоумышленники начали использовать новые схемы обмана с использованием искусственного интеллекта и социальной инженерии.