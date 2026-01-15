IT-эксперт Силаев предупредил о схеме мошенничества с голосовыми клонами

В 2026 году мошенники начали применять новые схемы обмана, которые становятся все более сложными и технологичными. Злоумышленники активно используют ИИ и социальную инженерию, сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

Специалист обратил внимание на поддельные службы доставки. Жертве приходит сообщение о невозможности доставить заказ, требующее перейти по ссылке для «уточнения данных».

«Ссылка ведет на фишинговую страницу, которая крадет платежные реквизиты или устанавливает вредоносное ПО», — пояснил эксперт.

По его словам, распространены также атаки с использованием голосовых клонов близких. Нейросеть обучают на публичных аудиозаписях из социальных сетей или украденных голосовых сообщениях. Эмоции, интонации, тембр — все будет почти идеально совпадать с голосом родственника.