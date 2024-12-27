ВТБ перед Новым годом раскрыл схемы аферистов с вирусами и поддельными сайтами

Специалисты ВТБ перед праздниками раскрыли самые популярные схемы мошенников. Об этом сообщил РБК .

Всего эксперты выделили четыре самых популярных способа мошенничества:

Ложные сообщения

Аферисты часто отправляют потенциальным жертвам фальшивые уведомления о выплатах или новогодних бонусах. Чтобы получить деньги или награду, предлагают установить «официальное приложение». Если человек скачает программу, то злоумышленники получат доступ к телефону и личным данным, которые находятся на устройстве.

Распродажи и скидки

Еще мошенники научились создавать поддельные сайты и программы известных компаний. Фальшивые ресурсы обещают предоставить выгодное предложение. При переходе по ссылке на телефон автоматически устанавливается вирус, способный похитить данные карт и пароли.

Поздравления

Также аферисты могут отправлять жертвам новогодние поздравления в мессенджерах. Внутри послания будет ссылка, при переходе на которую тоже установится вредоносное ПО, похищающее персональную информацию владельца устройства.

Новогодние программы с вирусами

Иногда мошенники предлагают пользователям скачать красивые обои с новогодней тематикой. Такие приложения дают аферистам доступ к камере, микрофону и к банковским картам.

Ранее заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что мошенники в России особенно активизировались в предпраздничные дни. В частности, злоумышленники присылают людям вредоносные открытки с поздравлениями.