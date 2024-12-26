Новогодняя схема. Мошенники придумали опасный трюк для обмана россиян

Мошенники в России активизировались в предпраздничные дни. Злоумышленники разработали новую схему с новогодними открытками для кражи личных данных россиян, предупредила в беседе с РБК заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Преступники присылают поддельные открытки с поздравлениями. В сообщении вложен вирус, или просто код, позволяющий злоумышленникам красть личные данные, получать доступ к устройству или даже блокировать его работу, требуя выкуп за восстановление.

Другие ссылки, по словам Максимовой, могут быть менее очевидной уловкой. Они ведут на фишинговые сайты, где пользователей убеждают ввести персональные данные или сделать покупку. В таких случаях сами россияне невольно передают мошенникам свои банковские реквизиты.

Максимова рекомендовала россиянам не открывать подозрительные сообщения от неизвестных контактов, а странные открытки с поздравлениями просто удалять.

Ранее аналитик Мясоедов дал россиянам несколько советов, которые помогут избежать ловушек мошенников.