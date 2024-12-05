«Всех получателей пенсии ждут индексации». Как изменятся выплаты в 2025 году?

Депутат Бессараб: с 1 апреля 2025 года пенсии проиндексируют на 14,75%

В следующем году все пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru .

«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — сказала она.

По словам Бессараб, получатели социальных пенсий, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума, получат доплату к пенсии. Отсюда следует, что размер выплаты будет не меньше прожиточного минимума у абсолютно всех пенсионеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, что со следующего года минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 25 850 рублей. Также на 5,5% вырастут другие социальные выплаты.