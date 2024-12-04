Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве в 2025 году

Собянин: минимальная пенсия для москвичей в 2025 году составит 25 850 рублей

С 1 января 2025 года после индексации минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 25 850 рублей. Информация об этом появилась на сайте Mos.ru .

Кроме того, на 5,5% вырастут размеры единовременных и ежемесячных выплат многодетным семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, детям и родителям погибших военнослужащих, студенческим семьям, приемным семьям, усыновителям и опекунам.

Постановление по этому вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила пенсионерам, что они могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если стоимость оказалась дороже определенной части месячного дохода.

Также специалист обратила внимание, что сумма субсидии зависит от места жительства. В Москве она составляет 10% от семейного дохода.