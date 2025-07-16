Милонов раскритиковал идею создать реестр неженатых мужчин для службы в армии

В России предложили создать реестр неженатых мужчин, чтобы отправлять их служить. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву, что авторы этой инициативы «явно перегрелись на московской жаре».

«В этой идее отвратительно и глупо все», — сказал парламентарий.

Он возмутился, что нахождение в зоне СВО приравнивают к наказанию. Подобные предложения являются неуважительными по отношению к ветеранам и военнослужащим, которые сейчас защищают интересы страны. По словам зампреда, эта инициатива насквозь пропитана идеей хайпа.

«Самое лучшее для авторов идеи — получить хорошую взбучку. Мотивация повторить подобный идиотизм будет нулевой. Их общественный путь прекратился не успев начаться», — заключил Милонов.

Ранее активисты предложили вносить холостяков в черный список МВД.