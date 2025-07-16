«Свадьба или ГУЛАГ?»: активисты предложили вносить холостяков в черный список МВД

Активисты, пожелавшие остаться неизвестными, обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением ввести в стране реестр холостяков. Об этом сообщил сайт «Страсти» .

Согласно их предложению, если у неженатого мужчины три месяца не было свиданий, его следует привлечь к исправительным работам, а если три свидания не привели к началу отношений — отправить в армию.

«Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — подчеркнули активисты.

Как на предложение отреагировала сама Останина, пока неизвестно.

Ранее исследование показало, что за последние четыре года средний возраст женихов и невест увеличился до 35 и 33 лет соответственно.