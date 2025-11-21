Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты уже готовы к открытию
Росавиация: все временно закрытые аэропорты России готовы к открытию
Временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении их работы принимает не Росавиация. Об этом заявил глава агентства Дмитрий Ядров, его слова привел ТАСС.
«Все временно закрытые аэропорты с 2022 года готовы к открытию. Мы находимся в диалоге с Минобороны, принимающим решение об открытии с учетом всех факторов», — сказал он.
Ядров отметил, что главный приоритет — обеспечение безопасности полетов.
«После принятия положительного решения Росавиация начинает процесс по открытию аэропортов для рейсов гражданских судов», — добавил глава Росавиации.
Аэропорт Краснодара планирует работать в круглосуточном режиме с 2026 года, сообщал управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко.
Ранее в Кремле назвали условия открытия аэропорта в Крыму. Вопрос находится в работе специальных ведомств, отмечал Дмитрий Песков.