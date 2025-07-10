В Кремле назвали условия открытия аэропорта в Крыму

Возможность восстановления работы аэропорта в Крыму оценивает Минтранс и специальные ведомства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщила «Российская газета» .

«Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главное — безопасность пассажиров.

«Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — заверил он.

Несколько дней назад глава Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили готовность международного аэропорта Симферополь к возможному возобновлению работы. Они также рассмотрели состояние персонала и материально-техническую базу воздушной гавани.

Российские средства ПВО за ночь сбили над регионами 14 дронов. Военные ликвидировали восемь БПЛА над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — под Пензой и Курском.