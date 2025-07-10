В Кремле назвали условия открытия аэропорта в Крыму
Возможность восстановления работы аэропорта в Крыму оценивает Минтранс и специальные ведомства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщила «Российская газета».
«Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главное — безопасность пассажиров.
«Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — заверил он.
Несколько дней назад глава Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили готовность международного аэропорта Симферополь к возможному возобновлению работы. Они также рассмотрели состояние персонала и материально-техническую базу воздушной гавани.
Российские средства ПВО за ночь сбили над регионами 14 дронов. Военные ликвидировали восемь БПЛА над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — под Пензой и Курском.