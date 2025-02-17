«Все плакали». Кота, прожившего 7 лет на могиле хозяина, доставили на лечение в Петербург

Кота Хатико, 7 лет жившего на могиле хозяина, доставили на лечение в Петербург

Волонтеры спасли кота Рыжика из Махачкалы, которого в интернете прозвали Хатико. Он семь лет прожил на могиле хозяина и оказался на грани смерти. Кота отнесли в ветклинику, где обнаружили у него пневмонию и другие инфекции. Сейчас Хатико доставили на лечение в Санкт-Петербург, рассказала 360.ru волонтер из Дагестана Хадижа.

Кот провел 10 дней под капельницей. Сейчас, по словам волонтера, у животного нет отдышки, и он отлично себя чувствует и ест с аппетитом.

«Анализы намного лучше», — отметила она.

Но до сих пор Хатико получает лекарства.

«Мне звонили из Петербурга, показали его. Он ручной, очень ласковый кот. Мурчит, в лежанке лежит у них в клинике», — добавила Хадижа.