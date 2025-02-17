«Все плакали». Кота, прожившего 7 лет на могиле хозяина, доставили на лечение в Петербург
Кота Хатико, 7 лет жившего на могиле хозяина, доставили на лечение в Петербург
Волонтеры спасли кота Рыжика из Махачкалы, которого в интернете прозвали Хатико. Он семь лет прожил на могиле хозяина и оказался на грани смерти. Кота отнесли в ветклинику, где обнаружили у него пневмонию и другие инфекции. Сейчас Хатико доставили на лечение в Санкт-Петербург, рассказала 360.ru волонтер из Дагестана Хадижа.
Кот провел 10 дней под капельницей. Сейчас, по словам волонтера, у животного нет отдышки, и он отлично себя чувствует и ест с аппетитом.
«Анализы намного лучше», — отметила она.
Но до сих пор Хатико получает лекарства.
«Мне звонили из Петербурга, показали его. Он ручной, очень ласковый кот. Мурчит, в лежанке лежит у них в клинике», — добавила Хадижа.
В прошлый четверг, по словам волонтера, прямо из аэропорта кота доставили в клинику.
«Попутчика нашли, кто согласился взять к себе в салон. Он под сиденье поставил возле себя кота в переноске. Попутчика передали в Питер к волонтёру. Они встретились, и он передал кота», — объяснила собеседница 360.ru.
Хатико готова забрать к себе главврач клиники. Как отметила волонтер, это очень хорошая идея, ведь животное должно быть под постоянным наблюдением — у него почечная недостаточность.
«Мне все звонили, переживали, даже все плакали», — рассказала Хадижа о неравнодушных россиянах.
Ранее собака Ася из Санкт-Петербурга, которую тоже прозвали Хатико, несколько часов ждала госпитализированного хозяина. Собака почти никого не подпускала к себе, а одну женщину даже укусила за ногу.