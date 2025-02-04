Больной кот семь лет не отходил от могилы хозяина. Волонтеры решили спасти животное

Волонтер Юлия: добровольцы спасают кота, который семь лет жил у могилы хозяина

В Махачкале кот несколько лет не отходил от могилы хозяина, которого потерял еще котенком. За это время животное сильно постарело — кот пришел за помощью к женщине-волонтеру. Историю о спасении питомца 360.ru рассказала доброволец Юлия.

По ее словам, владельца животного, скорее всего, убили, но точная причина его смерти не известна. Питомец жил у могилы хозяина и заработал множество заболеваний. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

«Кота отвезла в клинику женщина-волонтер, к которой он пришел за помощью. Она живет рядом с кладбищем. Она, скорее всего, и кормила его», — рассказала Юлия.

Животному диагностировали пневмонию, отек легких, заболевание почек и вирусный перитонит. У него выпали зубы, также повреждены лапа и ухо. Коту требуется лечение, но выбор клиники будет зависеть от финансовых возможностей, которых пока нет.

«За все платит волонтер, которая отвезла кота в клинику. Если отправить его обратно на кладбище, он умрет. Состояние пока тяжелое, ему необходимо находиться в кислородной камере на круглосуточной капельнице, чтобы вылечить пневмонию и отек легких. Ему начали терапию для поддержки функции почек. Пока он в Дагестане, помощь нужна волонтерам, которые помогают ему там», — добавила доброволец.