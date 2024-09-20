Приемный отец Дани Милохина — Дмитрий Тюленев — опроверг информацию о том, что семья уезжает из Анапы после поджога их дома. В интервью 360.ru он сказал, что пока не принимал такого решения.

«Пока не буду комментировать. Пока я не говорил никакого решения СМИ. Но мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность семьи», — заявил он.

Мужчина признался, что переживает за родных.

О том, что семья Милохина уезжает из Анапы так как боится расправы, сообщил Telegram-канал Mash.

Неизвестные попытались сжечь дом приемной семьи Милохина в Краснодарском крае в ночь на 15 сентября. Злоумышленники бросили «коктейль Молотова», вспыхнули стройматериалы. Утром на месте происшествия нашли записку, в которой предлагалось отправить всю семью «в ад».

Тюленев рассказал 360.ru, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал, и пламя во дворе удалось оперативно потушить. Мужчина добавил, что давно получает угрозы от анонимов и требования надавить на Милохина, чтобы тот вернулся в Россию. Даня не планирует приезжать из Дубая после поджога, хотя переживает из-за произошедшего.