«Это просто жесть». Приемный отец Дани Милохина рассказал о попытке поджога дома

Приемный отец Дани Милохина заявил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае. Мужчина рассказал 360.ru, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал, и пламя во дворе удалось оперативно потушить. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полицейские уже занялись установлением личности причастных к ЧП.

Коктейль Молотова в дом Милохина

По словам приемного отца блогера, вчера ночью во двор его дома прилетела бутылка с коктейлем Молотова.

«Загорелись стройматериалы, чуть не загорелся дом. Хорошо, мы просто были дома, мы с детьми поздно приехали, я детей привез с работы. Все это быстро увидели, быстро потушили, быстро приехали пожарные. На месте была следственно-оперативная группа. Но это просто жесть, теперь мы не спим ночью, теперь мы дежурство ведем по ночам. Дети не ходят в школу, дети на домашнем обучении», — отметил он.

Мужчина объяснил, что давно получает угрозы от представляющихся «влиятельными людьми» анонимов. Они требовали от него надавить на Даню Милохина, чтобы молодой человек вернулся в Россию.

«Ребят, вы совсем [слетели с катушек]? Я понимаю, ладно — анонимные жалобы, суды, мы все это выдержали, угрозы периодически поступают, что мне надо связаться с Даней, иначе у меня отберут детей», — добавил он.

Делом займется полиция

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю 360.ru рассказали, что сообщение о возгорании стройматериалов поступило в дежурную часть Анапы примерно в 04:15 утра 15 сентября.

«Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части. На момент прибытия возгорание было потушено заявителем самостоятельно. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — уточнили в МВД.

В конце августа приемный отец Милохина заявлял, что молодой человек скучает по родине. По данным журналистов, блогер не вернется в Россию из-за боязни попасть под осенний призыв.