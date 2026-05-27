ВС проведет масштабное обобщение судебной практики по делам, связанным с ИИ
Верховный суд России по поручению председателя высшей судебной инстанции Игоря Краснова впервые проведет обобщение судебной практики по делам, которые касаются использования ИИ. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта (ИИ)», — заявили в суде.
Подобное обобщение осуществят впервые на национальном уровне, оно будет охватывать все формы судопроизводства.
Перед судебной системой поставлены конкретные цели. В первую очередь, предстоит выяснить, как часто применение ИИ становится причиной судебных разбирательств или фигурирует в совершенных правонарушениях.