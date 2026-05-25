Мошенники начали подделывать с помощью нейросетей голоса сотрудников СК и МВД

Аферисты начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой Министерство внутренних дел сообщило РИА «Новости» .

Мошенники стали совершать жертвам дипфейк-звонки от лица их родственников или должностных лиц в режиме реального времени. В ведомстве уточнили, что массово использовать нейросети в своих схемах злоумышленники начали в 2025 и 2026 году.

Правоохранители предупредили, что преступники могут генерировать реалистичные фото удостоверений, справок или постановлений. В отличие от оригинала, на фейковых документах нет мелких деталей и искажен фон. Также в тексте могут быть внутренние противоречия.

Аферисты с помощью ИИ создают видеообращения известных лиц, анонсирующих «государственные выплаты», акции или лотереи.

Ранее в ведомстве предупредили о мошеннической схеме с кражей биометрии. Злоумышленники требуют голосом повторить подготовленную фразу с согласием о переносе данных, замене документов или для подтверждения личности.