В России запустили серийное производство мобильных укрытий от ядерного взрыва

В России впервые запустили серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», разработанных для защиты людей от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности. Об этом сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Производственный процесс начался в городе Дзержинске в Нижегородской области.

В базовую комплектацию мобильного укрытия входят два модуля. Это помещение для укрываемых на 54 человека и технический блок, причем вместимость можно будет увеличить за счет дополнительных модулей.

Разработчики отметили, что главное достоинство убежища — его мобильность, так как «КУБ-М» можно при необходимости легко перевезти в другое место и подключить к уже существующим инженерным системам.

«В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», — уточнили в институте.

В конце октября ученые из новозеландского Университета Отаго сообщили, что только пять государств смогут пережить ядерную зиму.